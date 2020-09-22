KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.09.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876083
BIST
12:511.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:517,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:518,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:51467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,56
|Açılış
|: 467,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:49
|IDGYO
|6,27
|7.909.856
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.809.498
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|YONGA
|53,50
|437.844
|% -9,93
|
|SISE
|6,58
|865.638.500
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,22
|531.900.167
|% 1,26
|
|PETKM
|4,24
|411.187.635
|% 1,92
|
|TCELL
|14,91
|174.780.754
|% 1,50
|
|ISGYO
|1,75
|166.182.883
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,22
|531.900.167
|% 1,26
|
|SISE
|6,58
|865.638.500
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|411.187.635
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,75
|166.182.883
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|128.764.375
|% 0,00
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6542
|7,6563
|% 0,32
|
|Euro
|8,9843
|8,9921
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7419
|9,7908
|% -0,13
|
|Frank
|8,3026
|8,3527
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0310
|2,0411
|% 0,09
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-7,63
|
|Altın Gr.
|467
|468
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.097
|3.174
|9,34
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,52
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,61
|