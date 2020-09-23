KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.09.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876245
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
0
En Düşük
0
18:057,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6850
En Düşük
7,6530
18:058,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9905
En Düşük
8,9397
18:05464,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,02
|Açılış
|: 464,37
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,51
|28.394.107
|% 0,00
|
|ARENA
|37,88
|62.865.885
|% 0,00
|
|DNISI
|9,30
|9.496.000
|% 0,00
|
|FADE
|6,41
|25.071.458
|% 0,00
|
|KUTPO
|28,18
|110.847.532
|% 0,00
|
|SUMAS
|39,78
|1.683.965
|% -9,16
|
|USAK
|1,67
|69.440.256
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,60
|214.289.672
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,87
|208.421.243
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,78
|27.821.621
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6820
|7,6836
|% 0,28
|
|Euro
|8,9790
|8,9824
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7239
|9,7727
|% -0,11
|
|Frank
|8,3057
|8,3557
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0419
|2,0522
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,38
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|-0,33
|