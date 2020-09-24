KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.09.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876380
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7165
En Düşük
7,6801
18:058,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0226
En Düşük
8,9504
18:05458,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,77
|Açılış
|: 458,86
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
457,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.834.330
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6968
|7,7047
|% 0,05
|
|Euro
|8,9683
|8,9895
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7362
|9,7851
|% -0,40
|
|Frank
|8,2887
|8,3387
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0426
|2,0528
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-9,07
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,22
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|-0,32
|