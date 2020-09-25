KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.09.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876619
BIST
11:161.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:167,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0696
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:168,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0923
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:16454,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 454,16
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MERKO
|9,02
|32.151.298
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|11.206.956
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,24
|1.070.228.542
|% 3,28
|
|ASELS
|17,34
|436.967.182
|% 2,18
|
|AKBNK
|5,16
|307.640.637
|% 2,38
|
|ODAS
|2,67
|275.101.928
|% 1,91
|
|HALKB
|5,25
|223.802.115
|% 1,16
|
|GARAN
|7,24
|1.070.228.542
|% 3,28
|
|ODAS
|2,67
|275.101.928
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,49
|129.688.826
|% -3,87
|
|HURGZ
|2,11
|173.405.940
|% -4,09
|
|YKBNK
|2,17
|159.562.537
|% 2,84
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5521
|7,5558
|% -0,91
|
|Euro
|8,8040
|8,8109
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,6191
|9,6674
|% -0,71
|
|Frank
|8,1284
|8,1774
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0078
|2,0178
|% -0,94
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|1,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|0,17
|
Seans Raporu
11:16
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11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, MGROS, SODA
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11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.14 ) 1, 039
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