KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.09.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877322
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,7751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0417
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8384
En Düşük
7,7659
18:059,1398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0389
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2060
En Düşük
9,1165
18:05473,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,65
|Açılış
|: 473,89
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
473,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7672
|7,7751
|% -0,53
|
|Euro
|9,1108
|9,1398
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9787
|10,0287
|% -0,32
|
|Frank
|8,4283
|8,4791
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0717
|2,0821
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,07
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem