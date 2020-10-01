KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.10.2020 22:45
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877876
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7564
En Düşük
7,7317
18:059,0965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1127
En Düşük
9,0767
18:05474,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,33
|Açılış
|: 473,94
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
476,13
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7311
|7,7373
|% -0,11
|
|Euro
|9,0775
|9,0912
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,9486
|9,9985
|% 0,23
|
|Frank
|8,3943
|8,4449
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0581
|2,0684
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-0,34
|
|Altın Gr.
|474
|474
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,82
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051