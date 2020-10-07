KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.10.2020 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878916
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8069
En Düşük
7,7815
18:059,1637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1681
En Düşük
9,1278
18:05472,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 472,45
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
472,82
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8023
|7,8041
|% 0,08
|
|Euro
|9,1589
|9,1637
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0204
|10,0707
|% 0,14
|
|Frank
|8,4554
|8,5064
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0708
|2,0812
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,35
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,13
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,49
|