KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.10.2020 08:50
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882259
BIST
11:391.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:397,8927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:399,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:39484,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 484,98
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SNGYO
|2,75
|104.299.687
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.730.710
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.409.117
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.523.449
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|DAGI
|12,96
|390.044
|% -9,94
|
|AKBNK
|5,30
|293.938.023
|% 1,92
|
|ASELS
|18,14
|129.426.405
|% 0,50
|
|AFYON
|4,68
|65.289.482
|% 1,74
|
|ALCTL
|31,56
|60.155.185
|% -3,72
|
|AKENR
|2,47
|56.772.157
|% -5,36
|
|AKBNK
|5,30
|293.938.023
|% 1,92
|
|AKENR
|2,47
|56.772.157
|% -5,36
|
|YYAPI
|1,24
|26.586.013
|% 0,81
|
|AFYON
|4,68
|65.289.482
|% 1,74
|
|BSOKE
|2,46
|29.221.792
|% -0,40
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8898
|7,8927
|% -0,51
|
|Euro
|9,2624
|9,2674
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2197
|10,2709
|% 0,02
|
|Frank
|8,6041
|8,6560
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|10,90
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,20
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:51CEOEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 510 adet işlem
-
11:50CMENT
Yüzde 5.57 oranında artışla 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 056 adet işlem
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.54 ) 1, 090
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, CMBTN, FORMT, BRKO, YBTAS, EUKYO, GRNYO, PRZMA, SNGYO, DAGHL
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, IHGZT, BALAT, KERVN, YAPRK, BASCM, ARTI, DAGI, MERKO, COSMO