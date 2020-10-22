KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.10.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882944
BIST
10:341.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.210
10:347,8012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7974
10:349,2625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2468
10:34481,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,54
|Açılış
|: 481,94
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KARTN
|1.125,70
|824.012
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|IZFAS
|8,39
|953.951
|% 9,96
|
|MERKO
|19,24
|19.397.018
|% 9,94
|
|KONTR
|10,08
|16.148
|% 9,92
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|51.782.446
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,62
|260.160.623
|% -4,14
|
|SKBNK
|2,04
|189.286.486
|% 3,55
|
|GARAN
|7,51
|157.801.184
|% -0,27
|
|ESEN
|21,40
|145.050.234
|% 7,05
|
|DGKLB
|3,26
|132.728.031
|% 2,84
|
|TSKB
|1,62
|260.160.623
|% -4,14
|
|SKBNK
|2,04
|189.286.486
|% 3,55
|
|DGKLB
|3,26
|132.728.031
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,36
|94.392.309
|% -0,84
|
|GSDHO
|2,50
|84.216.775
|% -1,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7958
|7,8012
|% -0,15
|
|Euro
|9,2521
|9,2625
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2285
|10,2798
|% -0,12
|
|Frank
|8,5846
|8,6363
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0753
|2,0857
|% -0,07
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|0,14
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
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10:46AVHOL
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 698 adet işlem
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10:45KARTN
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 125.70 lira fiyatla işlem gören hissede 732 adet işlem
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10:44MARKA
Yüzde 5.60 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 774 adet işlem
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10:42XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 2, 537.00 milyon TL de
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10:42MERKO
Yüzde 9.94 oranında artışla 19.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 161 adet işlem