KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.10.2020 07:18
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883156
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
0
En Düşük
0
18:057,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9594
En Düşük
7,9310
18:059,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3993
En Düşük
9,3571
18:05486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
487,84
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|POLHO
|4,22
|143.316.445
|% 0,00
|
|ODAS
|3,37
|294.437.980
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,83
|93.619.745
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|POLHO
|4,22
|143.316.445
|% 0,00
|
|ODAS
|3,37
|294.437.980
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,83
|93.619.745
|% 0,00
|
|ESEN
|20,30
|563.601.728
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,60
|364.094.574
|% 0,00
|
|TURSG
|6,07
|360.099.618
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 0,00
|
|ODAS
|3,37
|294.437.980
|% 0,00
|
|ODAS
|3,37
|294.437.980
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,36
|107.860.715
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,60
|364.094.574
|% 0,00
|
|TURSG
|6,07
|360.099.618
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,69
|146.964.135
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9443
|7,9502
|% 0,16
|
|Euro
|9,3737
|9,3823
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,3401
|10,3920
|% -0,15
|
|Frank
|8,7135
|8,7660
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-1,11
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,21
|42,21
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLGYO
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 609 adet işlem
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