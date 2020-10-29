KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.10.2020 20:09
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884744
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,3091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3305
En Düşük
8,2241
12:359,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0396
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7811
En Düşük
9,6531
12:35497,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 497,81
|
|Önceki Kapanış
|: 498,51
|
503,26
En Düşük
496,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3014
|8,3092
|% 0,64
|
|Euro
|9,6867
|9,6974
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,6659
|10,7194
|% -0,24
|
|Frank
|9,0019
|9,0561
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2033
|2,2143
|% 0,35
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-8,75
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,01
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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