KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.11.2020 07:33
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885540
BIST
10:361.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:368,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:369,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8761
En Düşük
9,7754
10:36513,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,18
|Açılış
|: 513,37
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:34
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,38
|269.342.097
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,36
|261.917.373
|% -1,47
|
|ODAS
|3,31
|244.267.619
|% 3,76
|
|GARAN
|6,66
|202.144.150
|% 0,76
|
|PETKM
|4,24
|196.170.816
|% 3,41
|
|TSKB
|2,38
|269.342.097
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,36
|261.917.373
|% -1,47
|
|ODAS
|3,31
|244.267.619
|% 3,76
|
|YKBNK
|2,24
|121.460.988
|% 2,28
|
|PETKM
|4,24
|196.170.816
|% 3,41
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4510
|8,4549
|% 0,18
|
|Euro
|9,8634
|9,8727
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,8945
|10,9491
|% 0,24
|
|Frank
|9,1700
|9,2252
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2465
|2,2578
|% 0,12
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-6,66
|
|Altın Gr.
|514
|514
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,85
|38,85
|-0,12
|
Seans Raporu
10:34
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10:46CEOEM
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