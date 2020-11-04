KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
04.11.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885991
BIST
11:231.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,29
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:238,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0841
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:239,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0953
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:23516,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,56
|Açılış
|: 516,50
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:21
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.082.243
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.139.469.210
|% 0,72
|
|HALKB
|5,10
|460.244.745
|% 4,29
|
|TSKB
|2,20
|384.359.816
|% -4,35
|
|VAKBN
|4,07
|368.425.550
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,36
|368.013.513
|% 2,75
|
|TSKB
|2,20
|384.359.816
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.139.469.210
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,31
|302.260.033
|% -0,86
|
|KRDMD
|3,36
|368.013.513
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,07
|368.425.550
|% 1,75
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4862
|8,4959
|% 1,01
|
|Euro
|9,9185
|9,9286
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,9473
|11,0022
|% 0,32
|
|Frank
|9,2422
|9,2979
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% 1,06
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-11,62
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,82
|39,82
|0,11
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KRDMD, TCELL
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 047
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, VANGD, EUHOL, MEGAP, BALAT, ETYAT, KONTR, PKENT, EUKYO, EUYO
-
11:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, ATSYH, ARTI, IZMDC, BRKO, DAGHL, POLTK, KERVN, UZERB
-
11:31
PKENT, DOBUR, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında