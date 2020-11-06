KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.11.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886485
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4307
En Düşük
8,4044
18:059,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9862
En Düşük
9,9273
18:05527,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 11,94
|Açılış
|: 527,64
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
529,72
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.918.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|495.653
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.114.411
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.925.029
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.218
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.516.081
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.285.130
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.870.576
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.721.857
|% -9,72
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4108
|8,4307
|% 0,17
|
|Euro
|9,9477
|9,9735
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,0181
|11,0733
|% 1,06
|
|Frank
|9,2630
|9,3188
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2378
|2,2490
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-10,35
|
|Altın Gr.
|528
|528
|11,78
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
-
17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de