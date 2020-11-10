KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.11.2020 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887676
BIST
09:551.223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.227
En Düşük
1.223
09:558,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,2639
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
09:559,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,3208
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
09:55505,48
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 22,48
|Açılış
|: 505,48
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 0,00
|
|RYSAS
|7,53
|81.202.521
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% 0,00
|
|SANFM
|13,54
|6.078.756
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,21
|193.527.707
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 0,00
|
|RYSAS
|7,53
|81.202.521
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% 0,00
|
|SANFM
|13,54
|6.078.756
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,21
|193.527.707
|% 0,00
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 0,00
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 0,00
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 0,00
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 0,00
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2970
|8,3082
|% 3,18
|
|Euro
|9,8076
|9,8338
|% 3,35
|
|Sterlin
|10,9490
|11,0039
|% 3,65
|
|Frank
|9,0821
|9,1368
|% 3,48
|
|Riyal
|2,2137
|2,2248
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|20,97
|
|Altın Gr.
|506
|506
|22,62
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,22
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,14
|