KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
13.11.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888307
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,7482
En Düşük
7,6628
18:059,0796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,1595
En Düşük
9,0431
18:05464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,07
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
462,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6804
|7,6911
|% 0,03
|
|Euro
|9,0621
|9,0936
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0763
|10,1269
|% 0,16
|
|Frank
|8,3859
|8,4364
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0475
|2,0578
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,53
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,61
|