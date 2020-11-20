KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.11.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889314
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
0
En Düşük
0
18:057,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
18:059,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
18:05455,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,41
|Açılış
|: 455,44
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,14
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,90
|1.586.588.537
|% 25,11
|
|BIMAS
|70,00
|276.160.301
|% 0,00
|
|VERTU
|9,08
|10.221.276
|% 0,00
|
|RTALB
|44,62
|50.824.723
|% 0,00
|
|ODAS
|3,46
|783.088.051
|% 0,00
|
|BIMAS
|70,00
|276.160.301
|% 0,00
|
|VERTU
|9,08
|10.221.276
|% 0,00
|
|RTALB
|44,62
|50.824.723
|% 0,00
|
|ODAS
|3,46
|783.088.051
|% 0,00
|
|YATAS
|11,33
|136.441.994
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5662
|7,5729
|% 0,30
|
|Euro
|8,9930
|9,0069
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0419
|10,0923
|% 0,52
|
|Frank
|8,3030
|8,3530
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0160
|2,0261
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,75
|
|Altın Gr.
|456
|456
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,04
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS