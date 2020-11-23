KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.11.2020 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889479
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,6699
En Düşük
7,6149
18:059,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1069
En Düşük
9,0241
18:05461,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,56
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
462,12
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6426
|7,6531
|% 0,45
|
|Euro
|9,0713
|9,0937
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1655
|10,2165
|% 0,67
|
|Frank
|8,3780
|8,4285
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0351
|2,0453
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,02
|
|Altın Gr.
|461
|462
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.120
|3,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|52,43
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|25,37
|
|Çeyrek
|741
|758
|12,68
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,06
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TKURU, KOZAA, BMELK, ATEKS, RAYSG, GOLTS, IZTAR, GUBRF, DOCO
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17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında