KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.11.2020 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889648
BIST
11:201.330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 15,43
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:207,8778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:209,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:20463,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,61
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ALCAR
|233,20
|47.799.962
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|44.725.738
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.408.738
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|20.122.917
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|MRSHL
|354,70
|6.203.552
|% -5,79
|
|YONGA
|30,00
|127.650
|% -4,64
|
|GARAN
|9,33
|1.728.464.310
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,13
|1.102.207.222
|% 2,40
|
|YKBNK
|3,05
|1.017.608.394
|% 3,74
|
|THYAO
|11,93
|440.570.587
|% 1,62
|
|GUBRF
|50,25
|426.800.831
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|1.102.207.222
|% 2,40
|
|YKBNK
|3,05
|1.017.608.394
|% 3,74
|
|GARAN
|9,33
|1.728.464.310
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,51
|119.804.532
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,83
|376.582.157
|% 0,21
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8709
|7,8768
|% -0,13
|
|Euro
|9,3462
|9,3556
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4836
|10,5362
|% 0,10
|
|Frank
|8,6017
|8,6535
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0911
|2,1015
|% -0,28
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,54
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,47
|46,47
|0,43
|