KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.11.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890219
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
0
En Düşük
0
18:057,8194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0523
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8098
18:059,3302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0578
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3210
18:05455,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,17
|Açılış
|: 455,89
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
455,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,81
|116.221.989
|% 0,00
|
|TBORG
|17,44
|6.072.580
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,81
|116.221.989
|% 0,00
|
|TBORG
|17,44
|6.072.580
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 0,00
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 0,00
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8127
|7,8194
|% -0,66
|
|Euro
|9,3184
|9,3302
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,4639
|10,5164
|% -0,14
|
|Frank
|8,6299
|8,6819
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0860
|2,0964
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,16
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,80
|47,80
|0,01
|