KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.12.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890883
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8477
En Düşük
7,8120
18:059,4393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0159
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4765
En Düşük
9,4188
18:05455,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,01
|Açılış
|: 455,82
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8146
|7,8207
|% -0,14
|
|Euro
|9,4328
|9,4393
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,4655
|10,5180
|% -0,13
|
|Frank
|8,6571
|8,7092
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0803
|2,0907
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,48
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,10
|47,10
|-0,32
|