KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.12.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891588
BIST
14:171.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:177,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:179,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:17461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:17
|KRVGD
|10,89
|320.591
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.558.232
|% 9,97
|
|YAPRK
|39,26
|1.943.853
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.255.427
|% -5,94
|
|NIBAS
|84,95
|16.391.021
|% -5,87
|
|PETKM
|4,98
|2.752.221.418
|% 7,33
|
|GARAN
|8,98
|859.392.392
|% -1,43
|
|TUPRS
|95,60
|807.353.454
|% 2,14
|
|DOHOL
|2,82
|796.917.301
|% -1,40
|
|SASA
|20,02
|719.194.099
|% 7,00
|
|PETKM
|4,98
|2.752.221.418
|% 7,33
|
|DOHOL
|2,82
|796.917.301
|% -1,40
|
|TSKB
|1,86
|517.709.680
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,06
|511.608.960
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,86
|370.193.115
|% -1,72
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8434
|7,8481
|% 0,45
|
|Euro
|9,5019
|9,5067
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,3794
|10,4314
|% -0,84
|
|Frank
|8,7716
|8,8244
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0863
|2,0968
|% 0,46
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-9,66
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,67
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,89
|48,89
|-0,36
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:27TBORG
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 18.49 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 048 adet işlem
-
14:26DIRIT
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 990 adet işlem
-
14:25SNKRN
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 255 adet işlem
-
14:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 23 kaybederek (% -0.10 ) 1, 197
-
14:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, UMPAS, SNKRN, KRVGD, SAFKR, SEKFK, YYAPI, SILVR, ROYAL, BRYAT