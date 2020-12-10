KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.12.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892581
BIST
11:341.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:347,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8746
En Düşük
7,8188
11:349,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5312
En Düşük
9,4454
11:34464,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,04
|Açılış
|: 464,20
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,68
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:34
|EUKYO
|4,07
|2.948.284
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.688.749
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.195.178
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|63.320.047
|% -5,63
|
|SELEC
|17,23
|351.147.965
|% -4,17
|
|TKNSA
|13,55
|28.463.292
|% -3,97
|
|ITTFH
|2,68
|277.025.833
|% -3,94
|
|KRDMD
|5,29
|935.557.927
|% 3,93
|
|SISE
|7,14
|767.101.542
|% 1,56
|
|PETKM
|4,81
|765.985.467
|% 1,48
|
|GARAN
|9,38
|719.856.059
|% 1,08
|
|ODAS
|3,80
|518.120.758
|% 2,70
|
|KRDMD
|5,29
|935.557.927
|% 3,93
|
|PETKM
|4,81
|765.985.467
|% 1,48
|
|ODAS
|3,80
|518.120.758
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,05
|359.205.702
|% -2,24
|
|SISE
|7,14
|767.101.542
|% 1,56
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8668
|7,8746
|% 0,64
|
|Euro
|9,5199
|9,5284
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,4404
|10,4927
|% -0,03
|
|Frank
|8,8141
|8,8672
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0903
|2,1008
|% 0,59
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,15
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,16
|