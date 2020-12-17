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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

17.12.2020 07:03



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893582


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:201.403
Değişim :  0,73% |  10,23
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Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
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1.400
BIST En Aktif Hisseler11:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 19,73 2.834.274 % 9,98  
AVOD 8,87 122.987.224 % 9,91  
UMPAS 1,95 7.800 % 9,55  
TDGYO 13,60 2.655.267 % 7,68  
TMSN 15,41 216.944.109 % 7,16  
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11:20 Alış Satış %  
Dolar 7,7519 7,7573 % -0,58  
Euro 9,4969 9,5052 % -0,06  
Sterlin 10,5070 10,5597 % 0,07  
Frank 8,7470 8,7997 % -0,34  
Riyal 2,0631 2,0734 % -0,54  
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11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 10,76  
Altın Gr. 468 468 -0,21  
Cumhuriyet 3.086 3.132 18,00  
Tam 3.077 3.155 -5,71  
Yarım 1.487 1.526 -2,76  
Çeyrek 746 763 -1,38  
Gümüş.Ons 25,66 25,69 0,26  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,04  
B. Petrol 51,87 51,87 0,80  
Seans Raporu 11:20
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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