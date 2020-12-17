KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.12.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893582
BIST
11:201.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.400
11:207,7573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0453
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
11:209,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4807
11:20468,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 468,37
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
468,76
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler11:20
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|122.987.224
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|TDGYO
|13,60
|2.655.267
|% 7,68
|
|TMSN
|15,41
|216.944.109
|% 7,16
|
|NIBAS
|75,65
|11.557.000
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,40
|4.871.103
|% -9,31
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,82
|623.361.230
|% 1,03
|
|THYAO
|12,83
|502.401.211
|% 1,10
|
|PGSUS
|69,30
|470.690.173
|% 1,91
|
|ISGYO
|2,42
|406.945.131
|% 1,68
|
|ODAS
|4,03
|339.439.887
|% -0,74
|
|ISGYO
|2,42
|406.945.131
|% 1,68
|
|KLGYO
|2,78
|262.437.501
|% 2,58
|
|ODAS
|4,03
|339.439.887
|% -0,74
|
|ALBRK
|2,00
|148.639.080
|% 3,09
|
|ISFIN
|3,92
|270.038.204
|% 0,77
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7519
|7,7573
|% -0,58
|
|Euro
|9,4969
|9,5052
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,5070
|10,5597
|% 0,07
|
|Frank
|8,7470
|8,7997
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0631
|2,0734
|% -0,54
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|10,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|51,87
|51,87
|0,80
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:34MARTI
Yüzde 4.35 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 628, 639 adet işlem
-
11:33ARDYZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 45.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 228, 387 adet işlem
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, GUBRF
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, PGSUS, KCHOL
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 74 artarak (% 0.78 ) 1, 264