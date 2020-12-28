KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.12.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895058
BIST
12:491.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,98
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:497,4647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1216
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4597
12:499,1467
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0953
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1384
12:49452,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,23
|Açılış
|: 452,36
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,33
BIST En Aktif Hisseler12:47
|CMBTN
|239,80
|27.436.411
|% 10,00
|
|KARTN
|103,40
|9.431.217
|% 9,94
|
|DMSAS
|7,19
|21.225.205
|% 9,94
|
|FMIZP
|126,20
|50.305.783
|% 9,93
|
|MZHLD
|28,00
|252.700
|% 9,80
|
|BRYAT
|502,50
|259.810.648
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,22
|469.275.911
|% -6,86
|
|SANKO
|9,55
|8.374.450
|% -6,74
|
|NIBAS
|63,00
|7.157.535
|% -4,55
|
|POLTK
|380,00
|167.580
|% -4,40
|
|GUBRF
|69,00
|1.391.175.365
|% 7,81
|
|SISE
|7,29
|887.010.796
|% 1,39
|
|BRSAN
|28,22
|469.275.911
|% -6,86
|
|KOZAL
|95,65
|430.766.641
|% 1,00
|
|TUPRS
|108,10
|333.238.886
|% 1,98
|
|SISE
|7,29
|887.010.796
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,55
|180.096.281
|% 2,65
|
|TSKB
|1,84
|141.879.941
|% 0,55
|
|ODAS
|3,93
|297.176.335
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|146.538.216
|% 1,40
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4609
|7,4677
|% -1,56
|
|Euro
|9,1380
|9,1484
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,1010
|10,1517
|% -1,44
|
|Frank
|8,3701
|8,4205
|% -1,32
|
|Riyal
|1,9864
|1,9963
|% -1,46
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|4,90
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.984
|3.059
|-34,72
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,79
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,88
|51,88
|0,54
|