KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.12.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895300
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,4582
En Düşük
7,4107
18:059,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0377
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,1323
En Düşük
9,0536
18:05449,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,75
|Açılış
|: 449,59
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
450,98
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4582
|% 0,27
|
|Euro
|9,1093
|9,1323
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0144
|10,0646
|% 0,49
|
|Frank
|8,3651
|8,4155
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,87
|
|Altın Gr.
|450
|450
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,03
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|0,22
|