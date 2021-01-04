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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

04.01.2021 07:01



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896443


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
THYAO 12,91 801.785.817 % 0,00  
TSKB 1,78 375.282.282 % 0,00  
SELEC 13,65 102.365.430 % 0,00  
OSTIM 4,08 32.294.049 % 0,00  
ODAS 3,90 650.722.822 % 0,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3853 7,4005 % -0,40  
Euro 9,0428 9,0645 % -0,11  
Sterlin 10,1282 10,1790 % -0,03  
Frank 8,3595 8,4099 % -0,03  
Riyal 1,9745 1,9844 % -0,02  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.923 26,45  
Altın Gr. 453 453 -1,15  
Cumhuriyet 3.004 3.049 45,00  
Tam 2.989 3.066 45,90  
Yarım 1.445 1.483 22,21  
Çeyrek 725 742 11,10  
Gümüş.Ons 27,02 27,07 0,71  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,13  
B. Petrol 52,33 52,33 0,53  
Seans Raporu 18:00
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