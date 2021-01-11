KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.01.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899391
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3910
En Düşük
7,3310
18:059,0038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0218
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0203
En Düşük
8,9378
18:05434,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,46
|Açılış
|: 434,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
439,19
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3792
|7,3910
|% 0,24
|
|Euro
|8,9844
|9,0038
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9340
|9,9838
|% -0,37
|
|Frank
|8,2722
|8,3220
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9619
|1,9718
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-16,37
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-13,52
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|-0,64
|