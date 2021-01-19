KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.01.2021 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903168
BIST
10:001.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.574
En Düşük
1.570
10:007,4722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4589
10:009,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0238
10:00442,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,07
|Açılış
|: 442,99
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|PKENT
|1.302,90
|489.890
|% 10,00
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|EMNIS
|50,00
|160.250
|% -2,91
|
|DENGE
|6,58
|78.828
|% -2,66
|
|ODAS
|3,82
|418.978.223
|% 0,00
|
|OTKAR
|403,60
|356.684.364
|% 0,00
|
|FMIZP
|190,40
|210.598.756
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,28
|205.766.507
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,65
|163.015.179
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,28
|205.766.507
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|418.978.223
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,17
|88.282.602
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,54
|91.630.951
|% 0,79
|
|DGKLB
|2,56
|86.211.850
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4670
|7,4722
|% -0,01
|
|Euro
|9,0345
|9,0424
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1442
|10,1951
|% 0,12
|
|Frank
|8,3622
|8,4125
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9875
|1,9975
|% -0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,65
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,05
|55,05
|0,30
|