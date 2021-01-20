KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.01.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903377
BIST
11:141.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,75
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:147,4462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:149,0463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:14444,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 444,39
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:14
|INTEM
|66,55
|9.416.616
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|DOAS
|34,20
|122.756.762
|% 9,97
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.547.452
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.547.452
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.547.452
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.547.452
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,92
|473.303.773
|% 2,08
|
|KARSN
|4,32
|429.228.755
|% 4,85
|
|SISE
|7,95
|408.297.915
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,14
|374.121.510
|% 0,56
|
|MGROS
|48,18
|353.774.489
|% 3,17
|
|TSKB
|1,92
|351.872.033
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,92
|473.303.773
|% 2,08
|
|KARSN
|4,32
|429.228.755
|% 4,85
|
|EKGYO
|2,43
|210.475.772
|% -0,82
|
|YYAPI
|2,70
|225.675.394
|% -3,91
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4462
|% -0,25
|
|Euro
|9,0395
|9,0463
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,1493
|10,2002
|% 0,03
|
|Frank
|8,3660
|8,4164
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9803
|1,9902
|% -0,19
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|14,32
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,25
|56,25
|0,35
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:30POLTK
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 512.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 096 adet işlem
-
11:29ATSYH
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 693 adet işlem
-
11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TAVHL, KOZAL
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 68 kaybederek (% -0.48 ) 1, 382
-
11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, SEKUR, MERIT, TDGYO, OZRDN, AGYO, SNKRN, COSMO, DOAS