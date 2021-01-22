KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.01.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903774
BIST
11:171.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -11,03
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:177,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0677
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
11:179,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
11:17444,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,58
|Açılış
|: 444,74
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.223.516
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|44.969.791
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.585.834
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YESIL
|204,40
|11.025.876
|% -4,97
|
|OYAYO
|10,00
|5.673.770
|% -4,94
|
|EMNIS
|36,00
|305.784
|% -4,91
|
|PSDTC
|35,00
|6.049.184
|% -4,79
|
|PSDTC
|35,00
|6.049.184
|% -4,79
|
|KARSN
|4,76
|500.219.844
|% 4,62
|
|GARAN
|9,88
|440.504.105
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,49
|340.395.818
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,96
|322.341.891
|% -1,97
|
|SISE
|7,77
|309.945.432
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,49
|340.395.818
|% -0,80
|
|KARSN
|4,76
|500.219.844
|% 4,62
|
|TSKB
|1,96
|180.689.455
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,45
|105.301.158
|% -0,68
|
|HLGYO
|4,00
|276.315.332
|% 3,36
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4302
|7,4356
|% 0,92
|
|Euro
|9,0420
|9,0493
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,1191
|10,1698
|% 0,28
|
|Frank
|8,3531
|8,4034
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% 0,83
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-8,35
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,82
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
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11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, MGROS, KRDMD
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11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 69 kaybederek (% -0.78 ) 1, 362
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11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, BTCIM, KAPLM, SAFKR, AGYO
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11:28
KARSN, MMCAS, TDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:28
OYAYO, SNGYO, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında