KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.01.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904539
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3655
En Düşük
7,3418
18:058,9580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9580
En Düşük
8,9312
18:05437,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,25
|Açılış
|: 437,52
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
436,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3540
|7,3649
|% 0,29
|
|Euro
|8,9392
|8,9580
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0583
|10,1087
|% -0,32
|
|Frank
|8,2525
|8,3022
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9518
|1,9615
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-5,31
|
|Altın Gr.
|437
|438
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|0,24
|