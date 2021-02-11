KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.02.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909005
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:057,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0487
18:058,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
18:05417,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 417,92
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,62
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|5,07
|19.160.297
|% 110,57
|
|YESIL
|200,20
|14.756.094
|% 0,00
|
|NATEN
|45,00
|138.339.909
|% 0,00
|
|ULKER
|22,38
|66.354.003
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|222.734.768
|% 0,00
|
|YESIL
|200,20
|14.756.094
|% 0,00
|
|NATEN
|45,00
|138.339.909
|% 0,00
|
|ULKER
|22,38
|66.354.003
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|222.734.768
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,78
|69.419.295
|% 0,00
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 0,00
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 0,00
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% 0,00
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0544
|7,0594
|% 0,02
|
|Euro
|8,5723
|8,5830
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7571
|9,8061
|% 0,30
|
|Frank
|7,9078
|7,9555
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-4,85
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|-0,36
|