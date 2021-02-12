KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.02.2021 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909237
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0375
En Düşük
7,0176
18:058,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5430
En Düşük
8,5054
18:05412,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 412,30
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
411,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0269
|7,0339
|% 0,12
|
|Euro
|8,5241
|8,5359
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6772
|9,7258
|% 0,00
|
|Frank
|7,8697
|7,9171
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8697
|1,8791
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-2,93
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,75
|60,75
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında