KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.02.2021 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910229
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
0
En Düşük
0
18:057,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0547
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0477
En Düşük
6,9735
18:058,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5193
En Düşük
8,4397
18:05406,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 406,08
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,13
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 0,00
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0447
|7,0477
|% 0,78
|
|Euro
|8,5105
|8,5193
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7400
|9,7888
|% 0,48
|
|Frank
|7,8435
|7,8907
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,28
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,04
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,18
|