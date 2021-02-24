KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.02.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912034
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0263
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1149
En Düşük
7,0712
18:058,6046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6509
En Düşük
8,5921
18:05411,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,82
|Açılış
|: 411,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
414,36
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0768
|7,0789
|% -0,37
|
|Euro
|8,6016
|8,6046
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,9949
|10,0450
|% -0,04
|
|Frank
|7,7786
|7,8254
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8825
|1,8920
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,64
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,39
|