KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.02.2021 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912552
BIST
09:551.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 27,30
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.510
En Düşük
1.510
09:557,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
09:558,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
09:55415,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 415,31
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EMKEL
|4,27
|5.888.152
|% 95,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KERVN
|0,94
|1.700.492
|% 0,00
|
|KRONT
|63,40
|37.116.167
|% 0,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KERVN
|0,94
|1.700.492
|% 0,00
|
|KRONT
|63,40
|37.116.167
|% 0,00
|
|ETILR
|6,00
|1.834.761
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,00
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1926
|7,1997
|% 0,42
|
|Euro
|8,7631
|8,7741
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1477
|10,1986
|% 0,41
|
|Frank
|7,9045
|7,9521
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9113
|1,9209
|% 0,28
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,66
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|0,22
|