KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.03.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915320
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5505
En Düşük
7,4772
18:059,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0372
En Düşük
8,9458
18:05409,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,43
|Açılış
|: 409,80
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
411,25
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5460
|7,5474
|% 0,48
|
|Euro
|9,0277
|9,0319
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4253
|10,4776
|% 0,20
|
|Frank
|8,0756
|8,1243
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0018
|2,0118
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-4,85
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem