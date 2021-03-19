KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.03.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919151
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
0
En Düşük
0
18:057,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2988
18:058,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0146
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,7012
18:05411,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,79
|Açılış
|: 411,54
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|22,40
|34.034.781
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,48
|1.413.525
|% 0,00
|
|ASELS
|16,88
|345.175.375
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,75
|540.256.678
|% 0,00
|
|AYES
|13,11
|350.329
|% 0,00
|
|ACSEL
|22,40
|34.034.781
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,48
|1.413.525
|% 0,00
|
|ASELS
|16,88
|345.175.375
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,75
|540.256.678
|% 0,00
|
|AYES
|13,11
|350.329
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 0,00
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 0,00
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3280
|7,3315
|% 0,12
|
|Euro
|8,7370
|8,7530
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2012
|10,2523
|% 0,33
|
|Frank
|7,9021
|7,9498
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|3,98
|
|Altın Gr.
|412
|412
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,05
|
|B. Petrol
|62,61
|62,61
|-0,67
|