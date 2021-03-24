KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.03.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920069
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9617
En Düşük
7,8825
18:059,4054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0560
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,4938
En Düşük
9,2761
18:05441,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,88
|Açılış
|: 442,73
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
443,08
En Düşük
437,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9032
|7,9258
|% -0,18
|
|Euro
|9,3840
|9,4054
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,8317
|10,8860
|% -0,52
|
|Frank
|8,4469
|8,4978
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1068
|2,1174
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,23
|
|Altın Gr.
|442
|442
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,03
|
|B. Petrol
|60,87
|60,87
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem