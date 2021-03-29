KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.03.2021 08:10
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921295
BIST
10:561.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:568,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1668
En Düşük
8,0015
10:569,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0683
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,6343
En Düşük
9,4521
10:56449,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 449,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TRILC
|50,40
|40.774.306
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.473.458
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.010.457
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.792.222
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.952.080
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|37.793.102
|% -7,69
|
|AVOD
|8,95
|113.337.204
|% -5,69
|
|EKGYO
|2,01
|361.433.236
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|334.466.530
|% 1,16
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,40
|170.359.594
|% 2,39
|
|VESTL
|37,98
|167.321.707
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,01
|361.433.236
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|334.466.530
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,78
|29.647.452
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|163.901.754
|% 2,57
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1524
|8,1587
|% 0,97
|
|Euro
|9,6127
|9,6300
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,1414
|11,1973
|% 0,28
|
|Frank
|8,6028
|8,6546
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1529
|2,1637
|% 0,22
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
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Seans Raporu
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