KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.03.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921641
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2849
En Düşük
8,1884
18:059,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,7620
En Düşük
9,6398
18:05453,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,33
|Açılış
|: 453,07
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
456,27
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2684
|8,2721
|% 0,89
|
|Euro
|9,7305
|9,7437
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,3446
|11,4015
|% 0,93
|
|Frank
|8,7569
|8,8097
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1958
|2,2069
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,26
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,04
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|-0,14
|