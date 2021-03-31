KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
31.03.2021 07:15
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922036
BIST
10:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.402
En Düşük
1.395
10:058,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,3008
10:059,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0988
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:05454,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,00
|Açılış
|: 454,32
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ALCAR
|412,60
|26.656.360
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|5.806.498
|% 9,99
|
|CMBTN
|370,90
|3.033.962
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|7.779.086
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|INTEM
|49,00
|785.978
|% -5,59
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|GARAN
|6,80
|113.068.744
|% 0,29
|
|KRDMD
|7,09
|69.845.773
|% 0,14
|
|FROTO
|198,20
|51.942.584
|% 0,25
|
|EREGL
|14,98
|42.616.716
|% 0,60
|
|SISE
|7,37
|41.773.369
|% 0,14
|
|GARAN
|6,80
|113.068.744
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,21
|18.862.337
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,93
|29.400.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|69.845.773
|% 0,14
|
|IHLGM
|1,14
|9.229.380
|% 2,70
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3640
|8,3687
|% 0,55
|
|Euro
|9,8628
|9,8731
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,4874
|11,5451
|% 0,65
|
|Frank
|8,8540
|8,9073
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2286
|2,2397
|% 0,62
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|2,16
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,08
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,48
|