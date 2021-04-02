KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.04.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922733
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
0
En Düşük
0
18:058,0551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0505
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0365
18:059,5192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0714
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4835
18:05450,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,96
|Açılış
|: 450,01
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
448,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0451
|8,0551
|% -0,62
|
|Euro
|9,4834
|9,5192
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,1264
|11,1822
|% -0,50
|
|Frank
|8,5263
|8,5777
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1428
|2,1536
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,33
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
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