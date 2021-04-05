KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.04.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923133
BIST
11:201.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:208,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:209,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:20453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,40
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ERBOS
|75,90
|44.124.438
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.104.415
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.825.537
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.187.845
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,13
|10.483.332
|% -8,40
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|CASA
|111,00
|40.959
|% -6,80
|
|BJKAS
|8,75
|398.916.982
|% -4,89
|
|KOZAL
|126,90
|363.741.061
|% 1,44
|
|GARAN
|6,90
|298.295.725
|% 0,27
|
|JANTS
|888,80
|215.239.713
|% 7,47
|
|SISE
|7,46
|207.016.004
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,75
|398.916.982
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|298.295.725
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,71
|122.376.193
|% -6,78
|
|PETKM
|6,10
|179.304.135
|% 1,84
|
|SISE
|7,46
|207.016.004
|% 0,95
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1571
|8,1644
|% 0,15
|
|Euro
|9,5939
|9,6096
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,2877
|11,3443
|% 0,42
|
|Frank
|8,6277
|8,6797
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% 0,17
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,66
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-1,24
|