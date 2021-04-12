KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.04.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926497
BIST
11:171.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,29
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:178,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:179,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:17458,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,03
|Açılış
|: 458,34
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:17
|QUAGR
|19,91
|388.006
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|515.192
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|5.349.866
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|90.773.954
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.283.960
|% -9,88
|
|BTCIM
|12,20
|2.476.313
|% -9,63
|
|VAKKO
|12,09
|31.932.230
|% -9,23
|
|NTGAZ
|15,63
|611.529.255
|% -5,44
|
|BJKAS
|12,29
|364.527.181
|% 9,93
|
|EREGL
|16,32
|307.496.638
|% 0,06
|
|PETKM
|6,08
|264.584.090
|% 1,16
|
|VESBE
|57,10
|232.141.871
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,82
|146.248.669
|% -3,19
|
|YKBNK
|2,06
|133.910.671
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,64
|33.072.854
|% -3,03
|
|TSKB
|1,35
|67.745.660
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|55.794.954
|% -2,63
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1972
|8,2044
|% 0,61
|
|Euro
|9,7390
|9,7507
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2422
|11,2985
|% 0,90
|
|Frank
|8,8348
|8,8880
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1810
|2,1919
|% 0,60
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,66
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,07
|