KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.04.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929021
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
0
En Düşük
0
18:058,0496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
18:059,6525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
18:05462,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,87
|Açılış
|: 462,25
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
460,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|35,34
|205.275.459
|% 2,46
|
|NATEN
|40,52
|127.330.279
|% 2,39
|
|KFEIN
|26,90
|10.586.997
|% 0,71
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|LOGO
|160,20
|42.729.986
|% -1,04
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|AGHOL
|21,54
|13.337.135
|% 0,00
|
|QNBFL
|99,50
|370.780
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% 0,00
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0482
|8,0535
|% -0,05
|
|Euro
|9,6364
|9,6487
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1525
|11,2085
|% 0,27
|
|Frank
|8,7361
|8,7887
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1456
|2,1564
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|2,16
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|66,54
|66,54
|-0,23
|