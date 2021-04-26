KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.04.2021 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930778
BIST
11:221.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:228,3393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:2210,0976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0420
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:22476,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,01
|Açılış
|: 475,85
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:22
|VKING
|6,82
|861.367
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.174.826
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.256.519
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.784.159
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,61
|33.701.092
|% -7,67
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,21
|40.535.396
|% -6,17
|
|FENER
|32,18
|24.177.204
|% -4,45
|
|GARAN
|7,11
|426.911.794
|% 0,57
|
|GWIND
|5,79
|424.289.532
|% 4,14
|
|EREGL
|18,61
|390.379.027
|% 3,45
|
|PETKM
|6,38
|315.562.936
|% 1,43
|
|KRDMD
|7,04
|244.508.138
|% 1,00
|
|GWIND
|5,79
|424.289.532
|% 4,14
|
|YKBNK
|2,09
|136.555.390
|% 0,48
|
|GARAN
|7,11
|426.911.794
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,83
|96.250.981
|% 1,67
|
|PETKM
|6,38
|315.562.936
|% 1,43
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3340
|8,3393
|% -0,35
|
|Euro
|10,0901
|10,0976
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,5454
|11,6033
|% -0,31
|
|Frank
|9,0623
|9,1169
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2109
|2,2220
|% -0,63
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|-0,93
|