KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.04.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932152
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2226
En Düşük
8,1810
18:059,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9254
18:05470,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 470,28
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
468,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1958
|8,2226
|% 0,41
|
|Euro
|9,9540
|9,9973
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4060
|11,4632
|% 0,19
|
|Frank
|8,9782
|9,0323
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1798
|2,1907
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|3,15
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,16
|