KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.04.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932957
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2296
En Düşük
8,1830
18:059,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9909
En Düşük
9,9260
18:05466,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,74
|Açılış
|: 466,51
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
468,49
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2117
|8,2129
|% 0,12
|
|Euro
|9,9569
|9,9788
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4063
|11,4635
|% 0,07
|
|Frank
|8,9940
|9,0481
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1822
|2,1932
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|-0,41
|